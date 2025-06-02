بلماضي يُعقّد مستقبل حكيم زياش مع منتخب المغرب!

الجزائر- “القدس العربي”:

ربطت مصادر صحافية بين اسم المدرب الجزائري الشهير جمال بلماضي، وبين القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة نادي الدحيل القطري، بإنهاء الارتباط بالقائد السابق لمنتخب المغرب حكيم زياش، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من انضمامه من صفوف غالطة سراي التركي فيما وُصفت على نطاق واسع بـ”الصفقة غير المعلومة”، نظرا لعدم الكشف عن التفاصيل المادية ومدة العقد.

وعانى صاحب الـ32 عاما، الأمرين هذا الموسم، تارة بسبب صراعه مع لعنة الإصابة، وتارة أخرى لخلافاته مع إدارة ناديه التركي السابق، الأمر الذي دفعه للبحث عن مغامرة جديدة، على أمل أن يستعيد النسخة البراقة التي كان عليها في العام 2022، لكن في نهاية المطاف، لم تسر أموره بالطريقة التي أرادها ورسمها لنفسه مع الدحيل القطري، مكتفيا بتسجيل هدف وصناعة آخر من مشاركته في 13 مباراة مع الفريق في النصف الثاني للموسم المنقضي.

من جانبها، توقفت منصة “Win Win” الرياضية عند توقيت إعلان رحيل الميغا ستار المغربي، لافتة إلى أنه جاء بعد فترة قصيرة من فض الشراكة مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، ومع اقتراب مدرب منتخب الجزائر السابق من العودة إلى بيته القديم في الدوري القطري، ما ساهم في اشتعال التكهنات حول مدى تقبله لوجود زياش في مشروعه الفني، على اعتبار أن “سبيشال وان” القارة السمراء، معروف بأسلوبه الصارم واختياراته الدقيقة، وهذا ما عجل بمغادرة نجم تشيلسي الأسبق، وسط تقارير رائجة عن احتمال ذهابه إلى الوداد البيضاوي بعقد قصير الأجل، لتسويق نفسه في نهائيات كأس العالم للأندية.

وذكر نفس التقرير، أن رحيل زياش في هذه المرحلة وبتلك الطريقة المثيرة للجدل، من شأنه أن يضعه فيما وُصفت بخانة “عدم الجاهزية التنافسية”، وبالتبعية ستتقلص فرصه أكثر من أي وقت في كسب ثقة المدير الفني لمنتخب بلاده وليد الركراكي، قبل أن يستقر على ملامح القائمة النهائية التي سيعول عليها في بطولة أمم أفريقيا، التي ستنظمها البلاد أواخر العام الجاري، في إشارة واضحة إلى حاجته للعثور على ناد جديد في أسرع وقت ممكن، بجانب الظهور بمستواه المعروف عنه في بداية الموسم، لتجنب الغياب عن “كان 2025”.

وتأتي صدمة زياش الجديدة، بالتزامن مع تجدد موسم الشائعات حول مستقبله الدولي مع رابع مونديال قطر 2022، ويظهر ذلك بوضوح في تسونامي التقارير والشائعات التي ترجح سيناريو انتهاء علاقته بالمنتخب إلى الأبد، فيما يُعرف إعلاميا بملف “اعتزال زياش دوليا”، وذلك بطبيعة الحال لاستمرار مسلسل غيابه عن كتيبة المدرب الركراكي للمعسكر الدولي الرابع على التوالي، تحديدا منذ ظهوره الأخير في تجمع سبتمبر/ أيلول العام الماضي استعدادا لمباراتي الغابون وليسوتو في تصفيات “الكان”، لكن حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي سواء من اللاعب أو الجامعة الملكية لتأكيد أو نفي هذه الأنباء المتجددة من حين لآخر.