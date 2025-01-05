بلمسة كتف وتنويم مغناطيسي.. عراقيون يسلّمون ملايين الدنانير للصوص في بغداد

بغداد: تمكن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص في العراق، من سرقة ملايين الدنانير بلمسة كتف فقط في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وذكرت قناة (السومرية) العراقية اليوم الأحد، أن الأشخاص الثلاثة يمارسون عملية التنويم المغناطيسي ويجوبون قضاء أبو غريب ويسرقون أموال المواطنين عن طريق لمس كتف الضحية بطريقة سريعة.

ونقلت القناة عن أحد الضحايا قوله إن ثلاثة أشخاص جاءوا إليه أمام متجره، وجعلوه يجلب لهم مليون دينار دون أن يدري ما الذي حصل.

بدوره، يقول طالب جامعي إن أحد أفراد العصابة وضع يده على كتفه وبعدها ذهب إلى منزله وأحضر 800 ألف دينار وسلمها دون أن يشعر أنه قدم الأموال بيديه لهم.

ووفق القناة، شهدت منطقة أبو غريب العديد من حالات السرقة بالطريقة ذاتها.

(د ب أ)