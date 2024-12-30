بلوسكاي تختبر خاصية الموضوعات الأكثر انتشارا

نيويورك : أعلنت منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي بدء اختبار خاصية جديدة لعرض الموضوعات الأكثر انتشارا (الترند)، حيث ستظهر هذه الموضوعات على نسخة الويب وتطبيقات الهواتف الذكية ولكل المستخدمين على مستوى العالم.

وبالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبي، يمكنهم رؤية هذه الموضوعات على الشريط الجانبي الأيمن، أما مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية فيمكنهم النقر على زر البحث لعرض هذه الموضوعات.

وقالت منصة بلوسكاي التي تستهدف منافسة منصة التدوينات القصيرة إكس (تويتر سابقا)، إن خاصية عرض الموضوعات الأكثر انتشارا متاحة حاليا باللغة الإنجليزية, ويمكن للمستخدمين إيقاف الخاصية من خلال أيقونة الإعدادات ثم اختيار محتوى ثم وسائط ثم إلغاء تحديد خيار “تفعيل الموضوعات الشائعة”.

في الوقت نفسه تؤكد بلوسكاي أن الموضوعات الشائعة التي لا يريد المستخدم رؤيتها لن تظهر، من خلال قائمة “الكلمات الصامتة”، حيث يمكن للمستخدم إضافة الكلمات والعبارات التي لا يريد ظهورها في الموضوعات الشائعة إلى هذه القائمة فيتم حجب أي موضوعات تحتوي عليها.

وقالت المنصة التي تضم أكثر من 25 مليون مستخدم إن هذه مجرد نسخة أولى من الخاصية وإنها تعتزم إضافة المزيد من التحسينات إليها في المستقبل.

يذكر أن بلوسكاي أطلقت هذه الخاصية بشكل اختباري في الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي ثم في اليابان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وبحسب أحدث بيانات الشركة فإن بلوسكاي التي تقدم الكثير من خصائص منصة إكس استقطبت منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 5 ملايين مستخدم جديد ليصل عدد المستخدمين إلى أكثر من25 مليون مستخدم.

وارتفع عدد مستخدمي المنصة الجديدة بشكل خاص منذ أعلن إيلون ماسك دعمه السياسي والمالي لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل شهور.

كما أثار ماسك غضب بعض مستخدمي منصة إكس بعد إلغائه للإجراءات التي تحد من نشر المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة على المنصة، في الوقت الذي أشار فيه بحث إلى ازدهار خطاب الكراهية على منصة إكس منذ استحواذ ماسك عليها.

ورغم نفي إكس هذه الاتهامات أعلن الكثير من المستخدمين انسحابهم منها بسبب التغييرات التي شهدتها تحت قيادة ماسك.

(د ب أ)