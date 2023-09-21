بلومبرغ: أمريكا تدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين مع السعودية وإسرائيل

“القدس العربي”: ذكرت بلومبرغ نيوز، اليوم الخميس، نقلا عن عدة مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين رسميتين مع السعودية وإسرائيل في إطار خطته الرامية لتطبيع العلاقات بين اثنين من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأربعاء، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

تزامن ذلك مع لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، أمس الأربعاء، حيث ناقشا التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

(رويترز)