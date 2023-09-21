بلومبرغ: أمريكا تدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين مع السعودية وإسرائيل

“القدس العربي”: ذكرت بلومبرغ نيوز، اليوم الخميس، نقلا عن عدة مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين رسميتين مع السعودية وإسرائيل في إطار خطته الرامية لتطبيع العلاقات بين اثنين من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأربعاء، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
تزامن ذلك مع لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، أمس الأربعاء، حيث ناقشا التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
(رويترز)
هناك فرق بين التعامل مع الولايات المتحدة وابرام اتفاقيات معها، وبين التعامل مع طرف آخر وابرام الاتفاقيات معه!! الولايات المتحدة دولة عظمى مهيمنة، وتتعامل مع الدول وفق مصالحها،، وتتعامل مع الكيان ضمن ذلك ,,, فهم هذه العلاقة يجعل السعودية تيقن بان الولايات المتحدة لا تعطي شيء دون تفاوض مباشر معها ووفق مصالحها,,, ولا تعير اهتمام للوبيات ولا حتى للكيان لانها هي من تتحكم ، اعنى النخب المسيحية الحاكمة للولايات المتحدة,,, يجب ان تتعامل السعودية في علاقتها مع الولايات المتحدة من هذا المنظار وتهمل وترفض اي املاءات بربط الكيان وجعله ندا للولايات المتحدة في اي علاقة,,,, يجب فصل المسارات ، وتعريف المستويات والمسافات بينها,,, اتقاقيات الدفاع والتسليح والتعاون يجب ان تبقى ثنائية ومباشرة وغير مرتبطة باي طرف,,,وعند اثبات الكيان انه لا يحتل الاراضي العربي ولا يخرق القانون الدولي، حينها تكون هناك ارضية للتفاوض,,,