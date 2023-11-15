بلومبرغ: البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك إسرائيل في الحرب ضد حماس

واشنطن: ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك إسرائيل في الحرب ضد حماس مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين ودعوات الإدارة التي تذهب أدراج الرياح.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يوسع الصدع بين الحليفين المقربين.

يأتي ذلك بينما أظهر استطلاع جديد للرأي نقلته صحيفة “هآرتس” أن أقل من 4% فقط من اليهود الإسرائيليين قالوا إنهم يثقون في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كمصدر موثوق للمعلومات بشأن الحرب ضد حماس.

(د ب أ)