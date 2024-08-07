بلومبرغ: المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تيم والز تربطه صلات قوية بالصين

بكين: تربط المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، تيم والز، صلات قوية بالصين، وهي ما قد يساعد في معرفة نهج المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولكن هذه الصلات، التي تعود إلى عقود من الزمان، قد تسبّب أيضاً مشاكل مع القادة في بكين ومع الجمهوريين في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاربعاء.

وكان حاكم ولاية مينيسوتا غير المعروف على نطاق واسع، الذي أعلنت هاريس مؤخراً اختياره مرشحاً لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الحزب الديمقراطى، قد قام بتدريس اللغة الإنكليزية في إقليم جوانجدونج الجنوبي بالصين، في عامي 1989 و 1990، ما جعله أول شخص على تذكرة رئاسية لديه هذا النوع من تجربة العيش في الصين، منذ جورج دبليو بوش، الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى بكين في سبعينيات القرن الماضي.

ويشار إلى أن والز عادة ما يتحدث بمودة عن الشعب الصيني.

وكان قد قال لصحيفة محلية، بعد عودته من الصين في عام 1990: “إذا كانت لديهم القيادة المناسبة، فلا حدود لما يمكنهم إنجازه… إنهم أشخاص طيبون وأسخياء وقادرون”.

(د ب أ)