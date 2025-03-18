سياسة | دولي

بلومبرغ نيوز: أردوغان يسعى لعقد لقاء مع ترامب

18 - مارس - 2025

ترامب وأردوغان في البيت الأبيض. 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

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واشنطن: ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أتراك مطّلعين أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ربما بحلول أواخر أبريل نيسان.

وأضاف التقرير أن أردوغان يرى أن توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا أمر مهم للاستقرار الإقليمي، لا سيّما أن أنقرة تسعى إلى الاضطلاع بدور أكبر في التوسط لحل صراعات من أوكرانيا إلى سوريا.

ولم يرد مكتب أردوغان أو البيت الأبيض بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وتتحالف الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا مع فصيل كردي سوري مسلح تعتبره تركيا جماعة إرهابية. وتنتقد تركيا بشدة هذا الموقف الأمريكي، وترى فيه خيانة لحليف في حلف شمال الأطلسي.

كما أدى شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 في 2019 إلى فرض عقوبات أمريكية وإخراج البلاد من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.

وتحدث أردوغان هاتفيا، يوم الأحد، مع ترامب، وناقشا الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الاستقرار في سوريا.

وقال مكتب أردوغان، في بيان، إن الرئيس التركي أبلغ ترامب بأن أنقرة تدعم “مبادراته الحاسمة والمباشرة” لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنها ستواصل السعي إلى تحقيق “سلام عادل ودائم”.

(رويترز)

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