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بلومبرغ: هواوي تسعى لتصدير رقائق للذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط

منذ 34 دقيقة

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بكين: كشفت وكالة بلومبرغ أن شركة هواوي الصينية تخطط لتوسيع صادراتها من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول الشرق الأوسط، في ظل تزايد الطلب الإقليمي على تقنيات الحوسبة المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي هواوي لتعزيز نفوذها العالمي في سوق الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد القيود الأمريكية التي حدّت من قدرتها على الحصول على شرائح متقدمة من شركات مثل Nvidia.

وتستهدف هواوي تزويد دول مثل السعودية والإمارات برقائق “Ascend” التي تستخدم في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توجه هذه الدول نحو التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.

(رويترز)

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