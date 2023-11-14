دولة بليز تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

بليز: قالت حكومة بليز إنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بسبب “قصف بلا تمييز ولا توقف في غزة”.

وبليز (بالإنكليزية: Belize)‏، (بالإسبانية: Belice)‏ أو “هندوراس البريطانية” سابقًا، هي دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى. وتمتلك بليز مجتمعًا متنوعًا يضم العديد من الثقافات واللغات. وعلى الرغم من استخدام غالبية السكان للغة الإسبانية والكريول إلا أن بليز هي الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى حيث اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية. ويحد بليز من الشمال المكسيك ومن الجنوب والغرب غواتيمالا وإلى الشرق البحر الكاريبي. ويبلغ طول البر الرئيسي لبليز حوالي 290 كم و110 كم عرضًا.

تبلغ مساحة البلاد 22,960 كيلومترًا مربعًا ويبلغ تعداد سكانها 333,200 شخص (تقديرات 2010).

(وكالات)