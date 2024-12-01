بلينغهام ومبابي يقودان ريال مدريد للفوز 2-صفر على خيتافي والتقدم للمركز الثاني

مدريد: سجل جود بلينغهام هدفا من ركلة جزاء وأضاف كيليان مبابي هدفا آخر قبل الاستراحة ويقودا ريال مدريد للفوز 2-صفر على ضيفه خيتافي اليوم الأحد، ليقترب حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أكثر من برشلونة متصدر الترتيب.

وتقدم بلينغهام لتسديد ركلة الجزاء بدلا من الفرنسي مبابي، الذي أهدر ركلة جزاء في خسارة ريال 2-صفر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليضع الكرة في منتصف المرمى بسهولة ليخدع ديفيد سوريا حارس مرمى خيتافي.

لكن مبابي لم يستغرق الكثير من الوقت لمضاعفة تقدم فريقه بعدما سجل في الدقيقة 38 بعدما استلم تمريرة رائعة من بلينغهام وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ليسجل هدفه العاشر في كل المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم.

وتقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، مبتعدا بنقطة واحدة خلف منافسه برشلونة الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يحتل خيتافي المركز 17 بعدما حصد 13 نقطة من 15 مباراة.

(رويترز)