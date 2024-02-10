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بلينغهام يسجل هدفين في فوز ساحق لريال مدريد 4-صفر على جيرونا

منذ 10 دقائق

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مدريد: سجل جود بلينغهام ثنائية بالإضافة لهدف لكل من فينيسيوس جونيور ورورديغو ليحقق ريال مدريد فوزا ساحقا 4-صفر على ضيفه جيرونا منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت ليوسع فارق الصدارة إلى خمس نقاط.

وغادر الدولي الإنجليزي بلينغهام الملعب للإصابة بعد لحظات من تسجيل هدفه الثاني.

ولم يخسر جيرونا في 15 مباراة بالدوري منذ خسارته الأخيرة أمام ريال مدريد في سبتمبر أيلول الماضي، وكان فوزه سيضعه في الصدارة. لكنه استمر في المركز الثاني بينما يتصدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المسابقة برصيد 61 نقطة بعد 24 مباراة.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد ست دقائق من البداية عندما تلقى فينيسيوس جونيور تمريرة من فيدريكو بالبيردي وأطلق تسديدة رائعة من مدى بعيد ليسجل هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

وضاعف بلينغهام النتيجة بعد تمريرة بينية من فينيسيوس جعلته في وضع جيد للتسديد بسهولة في شباك باولو جازانيجا حارس جيرونا في الدقيقة 36. وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 54 بعد متابعة كرة مرتدة من مدى قريب.

وحسم البرازيلي رودريغو الفوز بعد تمريرة حاسمة ثانية من مواطنه فينيسيوس ليتوغل ويطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة في الدقيقة 61 قبل أن يهدر خوسيلو ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

(رويترز)

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