بلينغهام يقود إنكلترا للفوز على صربيا في مستهل مشوارها بأمم أوروبا

جلسنكرشن: قاد جود بلينغهام، منتخب إنجلترا للفوز على منتخب صربيا 1 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وسجل بلينغهام هدف إنكلترا الوحيد في الدقيقة 12 .

وبذلك الفوز يعتلي المنتخب الإنكليزي صدارة ترتيب المجموعة منذ الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد تعادل كل من الدنمارك وسلوفينيا في الجولة ذاتها، في وقت سابق من يوم الأحد.

ويواجه المنتخب الإنكليزي في الجولة المقبلة نظيره الدنماركي يوم الخميس المقبل، ويلعب المنتخب الصربي مع نظيره السلوفيني في اليوم ذاته.

ويسعى المنتخب الإنكليزي لتجاوز إحباط نسخة 2020، حينما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح، ويأمل في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي الدقيقة 12 سجل المنتخب الإنكليزي هدفه الأول عن طريق بلينغهام، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله بوكايو ساكا، ليوجه الكرة بضربة رأس في الشباك.

وجاءت أولى محاولات المنتخب الصربي في الدقيقة 19 عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، الذي سدد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكن كرته مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى جوردان بيكفورد.

وكاد الظهير الأيمن للمنتخب الإنكليزي، كايل والكر، أن يسجل الهدف الثاني، حينما انطلق من الجهة اليمنى مخترقا الدفاع الصربي، ليسدد كرة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 24 .

وتألق بلينغهام في الشوط الأول، وقاد الفريق للسيطرة على مجريات الشوط الأول، والذي انتهى بتقدمه 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الصربي، وتألق الثنائي الهجومي متروفيتش وفلاهوفيتش، بالإضافة لنجم الوسط ميلنكوفيتش سافيتش.

وطالب لاعبو المنتخب الصربي بضربة جزاء في الدقيقة 58، بعد سقوط متروفيتش داخل منطقة الجزاء، بدفعة من كيران تريبير، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 77 كاد هاري كين أن يسجل الهدف الثاني، حيث لعب البديل جاريد بوين كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليوجهها كين بضربة رأس تصدى لها رايكوفيتش حارس صربيا قبل أن تصطدم بالعارضة.

وتصدى جوردان بيكفورد لتسديدة قوية من فلاهوفيتش في الدقيقة 82، ليحولها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

ومع الضغط الصربي الشديد، اضطر المنتخب الإنكليزي إلى إشراك العناصر الهجومية في الدفاع، وعاد لاعبو الهجوم إلى منطقة الجزاء في مواجهة محاولات المنافس.

وأبعد المهاجم هاري كين برأسه أخطر فرصة لصربيا، حيث سدد ميلنكوفيتش سافيتش كرة قوية ذهبت باتجاه أقصى الزاوية اليمنى، ليبعدها كين في الدقيقة 83 .

ونجح المنتخب الإنكليزي في فرض سيطرته على المباراة والحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 1 /صفر.

(د ب أ)