بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح- (فيديو)

فيينا: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى.
وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.
وأضاف بلينكن للصحافيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة ويعيش بها أكثر من مليون شخص.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الوسطاء يعملون “بلا كلل لسد الفجوات المتبقية” سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بلينكن “نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق”.
WATCH LIVE: Blinken holds news briefing with Austrian foreign minister https://t.co/qUOdl7k41h
— PBS NewsHour (@NewsHour) March 15, 2024
(وكالات)
عليكم اللعنة يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وأنتم م تقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله منكم لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀
آمين.
أنت تفعل عكس ما تقول يا بلينكن الصهيوني الذي يخشى النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸🤕☝️
سينقلب السحر عليكم أنتم والعصابة التي تحمونها في فلسطين المحتلة منذ 1948 يا أبو العينين وإن غدا لناظره قريب وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظاركم يا حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير 🇵🇸🤕✌️
أمريكا لم تعطي الضوء الاخضر فقط بل انها تسجع و تحرض الجيش النازي الاسرائيلي على مهاجمة رفح و قتل الاطفال هناك
صحيح جدا جدا 🇵🇸✌️
يعني أمريكا موافقة من حيث المبدأ على اجتياح رفح، وستدفع بالاسلحة والذخائر وبكل ما يلزم للكيان الصهيوني، فقط عليها ان تقدم خطة لذاك الاجتياح.
تبا.
والعار والذل والهوان للدول الخاضعة لكم والمطبعة مع الكيان الصهيوني، اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة.
حقيقة لعبة كرة المفاوضات …
بين أمريكا والكيان …
🔴بلينكن: الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لإنجاز إتفاق تبادل للأسرى المحتجزين في قطاع غزة
🔴بلينكن: الولايات المتحدة تعمل بجد مع مصر وقطر وإسرائيل لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق بشأن الرهائن….
🔴اعلام العدو: إنتهى إجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني.
🔴مسؤولون إسرائيليون: حماس تجعل المفاوضات الحقيقية صعبة للغاية، وإسرائيل تستعد لكل الإحتمالات…
🔻الهدف كسب المزيد من الوقت من أجل الضغط على المقاومة من خلال القصف والتجويع …. وكذلك من أجل تمكين الوجود الأمريكي من خلال الميناء .. وكذلك من أجل إيجاد جهة داخل غزه تتولى توزيع المساعدات بعد رفض رؤساء العشائر ذلك الدور الا من خلال الجهات الاداريه في غزه ..
الزبده لانهم فشلوا في كل شيء .. الان يسعون من أجل فوضى داخل غزه ..
لكن ستفشل كل جهودهم بإذن الله أمام إرادة المقاومة وإرادة أهل غزه .. وإرادة الله فوق كل شيء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح- سبحان الله عندما يستهبل السياسي في مسائلة لا تحتاج هذا الإستهبال انتم تريدون الوضوح الكامل كم سيكون عدد القتلة وكم جحم الدمار وباي طريقة وقوة السلاح الذي يجب على أمريكا ارساله للعدو المدلل للتنفيذ. هذا الوضوح تريده مستر بلينكن المقاومة الفلسطينية فضحتكم فضيحة بجلاجل انتم ومعكم الغرب ماذا تريدون اكثر من هذا أي كلام نسمعه منكم ليس له أي قيمة انتم من تقتلوننا وتخرجوننا من بيوتنا وتدمرون بلادنا أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وشبابنا جوعا في هذا الشهر الكريم وقبل هذا الشهر الكريم انتم السبب في كل المصائب. حسبي الله ونعم الوكيل. منظرك كئيب