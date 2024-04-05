بلينكن: أمريكا ترحب “بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات” لغزة

لوفن (بلجيكا): قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ترحب “بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية” إلى غزة، لكنه قال إن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض.
وأضاف بلينكن في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا “يكمن الدليل حقا في النتائج، وسنرى ذلك في الأيام المقبلة، وفي الأسابيع المقبلة”.
(رويترز)
أوقفوا إرسال صواريخكم القذرة قذارة عقولكم النازية الفاشية البغيضة التي تحصد أرواح أطفال ونساء غزة هذي نصف سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀
عليكم اللعنة يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀