بلينكن: أمريكا تندد بالهجوم على قاعة حفلات قرب موسكو- (تدوينة)

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو أمس الجمعة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال الوزير في بيان “نرسل خالص تعازينا لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة. وندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع”.

The United States strongly condemns the March 22 terrorist attack in Moscow. We stand in solidarity with the people of Russia in grieving the loss of life after this horrific event.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 23, 2024