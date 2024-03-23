سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن: أمريكا تندد بالهجوم على قاعة حفلات قرب موسكو- (تدوينة)

منذ 41 دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو أمس الجمعة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال الوزير في بيان “نرسل خالص تعازينا لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة. وندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع”.

(رويترز)

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