بلينكن: نعمل لوقف إطلاق نار مستدام… وتقدّم في التطبيع مع السعودية- (فيديو)

لندن ـ القاهرة – “القدس العربي”: تبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا حثيثة على خطين متوازيين، الخط الأول تحقيق وقف إطلاق نار وإن كان مشروطا في قطاع غزة، والثاني فتح أفق لحل سياسي في المنطقة وسلام مع إسرائيل يشمل دولا عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية.

شكري: إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

وقال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن أمس الخميس في ختام اجتماعات عقدها في العاصمة المصرية القاهرة إنه يأمل في أن تدعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حل سياسي على قاعدة الدولتين داعيا السلطة الفلسطينية على مواصلة إصلاحاتها، مشيرا إلى العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر و”هناك تقدم”.

وعقد بلينكن سلسلة اجتماعات أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن مع اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية بين وزراء خمس دول عربية فضلا عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واجتمع بلينكن مع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وشددّ بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري مستدام في غزة.

وقال إن إدارته مستمرة في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة و”لا يزال هناك عمل صعب لتحقيق ذلك، لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن”.

وأكّد أن هنالك إجماعا بين الحلفاء العرب والولايات المتحدة. على الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

واعتبر ان أي عملية عسكرية كبرى (إسرائيلية) في غزة ستفضي إلى المزيد من الوفيات وقال إن “هنالك سبلا أفضل للتعامل مع تهديدات حماس”، واصفا خيار العملية البرية في رفح بالكارثي.

كمت أشار إلى ان مسألة الرصيف البحري في غزة لا يمكن أن تحلّ محل فتح المعابر البريّة.

بدوره قال شكري إن الدول العربية تتطلع إلى إنهاء الصراع على أساس حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتكثيف حجم المساعدات وإطلاق المحتجزين.

وتشير معلومات “القدس العربي” الى أن الدول العربية فضلا عن ممثل السلطة الفلسطينية سيطرحون باسم الجانب العربي كلّه، ورقة مشتركة تضع نهاية للحرب الإسرائيلية على غزة، وتطرح تصورا لحل الصراع في فلسطين، وصولا إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت اجتماعات عقدت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في الرياض شملت مسؤولين من السعودية والأردن ومصر فضلا عن السلطة الفلسطينية، ناقشت مستقبل غزة بعد الحرب.

وعقب ذلك استضافت السعودية اجتماعا في شهر شباط/ فبراير لوزراء خارجية خمس دول في المنطقة فضلا عن ممثل السلطة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد في وقت سابق لـ “القدس العربي” إن هذه الاجتماعات (وهي تندرج في إطار متابعة اجتماعات عقدت في الرياض خلال الأسابيع الأخيرة) بدأت “وبناء على اقتراح من فلسطين أصبحت لجنة سداسية عربية، بقيادة السعودية، وتضم فلسطين والأردن ومصر وقطر والإمارات، وعلى أساس أن هذه الدول على تماس مباشر بشكل أو بآخر مع الوضع في فلسطين”، و”كان من المقرر أن يضعوا ورقة لإقرارها، ويتوجه فيها وفد إلى الولايات المتحدة نيابة عن الجميع، وليس (اللجنة) السداسية فقط، من أجل وضع حد ونهاية لحرب الإبادة المفروضة على غزة، وأيضا لتحريك الوضع السياسي الخاص بالتوصل إلى حل للصراع وإقامة الدولة الفلسطينية”.

لقاءات بلينكن

وكان بلينكن التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأكّد الاخير “تنامي وتيرة التنسيق وتبادل الرؤى بين مصر والولايات المتحدة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة وسبل إنهائها واحتواء تداعياتها”.

وحسب المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، فإنّ “الوزيرين استعرضا الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وكان بلينكن التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأول الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، “جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ووفق بيان للخارجية الأمريكية، أمس الخميس، شدد بلينكن خلال الاجتماع على أهمية الاستجابة “العاجلة” للاحتياجات الإنسانية في غزة.

وأكد “التزام الولايات المتحدة بتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقبلية بضمانات أمنية لإسرائيل”.

كما بحث الجانبان سبل “تحقيق السلام والأمن الإقليميين الدائمين من خلال زيادة التكامل بين دول المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”، وفق البيان.

قضايا قليلة عالقة

ونقلت وسائل إعلام أمس الخميس عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يرافق وزير الخارجية الأمريكي أنّ المحادثات في السعودية ركزت على الجزء الثنائي من خطة أكبر تقوم فيها المملكة بالاعتراف بإسرائيل مقابل تحقيق تقدم موثوق به في إنشاء دولة فلسطينية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك فقط “عددا قليلا من القضايا” ما زال يحتاج إلى حل في الجزء الأمريكي – السعودي من الخطة.

الاجتماع السداسي

واستضافت القاهرة أيضا بشكل متزامن اجتماعا عربيا شارك فيه وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بحث “تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وحسب بيان للخارجية المصرية، فإن المشاركين في الاجتماع أكدوا “أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة”.

وأضاف: “أكد المجتمعون على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية”.

كما شدّدوا على “ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”، وأكدوا “أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية”.

(وكالات)