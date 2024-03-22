سياسة | دولي

بلينكن: أي هجوم على رفح يهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل

منذ 49 دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته إسرائيل

حجم الخط
0

تل أبيب: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض “عزلة أكبر” على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل.

وأضاف بلينكن للصحافيين في أثناء مغادرته إسرائيل أنه أجرى “محادثات صريحة”، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر أن أي عملية عسكرية برية في رفح “تخاطر بقتل المزيد من المدنيين. كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية. وتهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

العدوان الإسرائيلي على غزة: «اليوم التالي» الذي لم يأت بعد!
منذ 20 ساعة
بلينكن: نعمل لوقف إطلاق نار مستدام… وتقدّم في التطبيع مع السعودية- (فيديو)
منذ 23 ساعة
اجتماع القاهرة السداسي: تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة- (تدوينة)
21 - مارس - 2024
بلينكن يسعى في القاهرة للحصول على موافقة عربية على مقترح أمريكي لـ”غزة بعد الحرب”- (صور وفيديو)
21 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية