بلينكن: إسرائيل لا تريد حكم غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، إن إسرائيل لا تريد حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس.
وفي مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” على شبكة “إن بي سي”، قال بلينكن مما سمعه من المسؤولين الإسرائيليين، إن إسرائيل “ليس لديها أي نية على الإطلاق، ولا رغبة في إدارة غزة بنفسها”.
وأشار إلى أن إسرائيل خرجت من غزة من جانب واحد “قبل عقدين من الزمن”.
لكن الوزير الأمريكي أكد أنه بعد الحرب لا يمكن العودة إلى الوضع الراهن. وقال بلينكن: “لا يمكنك أن تكون في وضع تتعرض فيه باستمرار لتهديد أفظع الهجمات الإرهابية من قطاع غزة”، في إشارة إلى الإسرائيليين.
وأضاف بلينكن: “لذلك يجب إيجاد شيء يضمن عدم تمكن حماس من القيام بذلك مرة أخرى، ولكن هذا أيضا لا يعود إلى حكم إسرائيلي لغزة، وهو ما لا يريدونه ولا ينوون القيام به”.
(د ب أ)
لأول مرة تصدق في حياتك ايها الصهيوني القح المتفاخر بصهيونيته العنصرية نعم اسرائيل لا تريد حكم غزة مع حماس بعد انتهاء الحرب التي كل يوم من طريق استمرار الغارات الجوية الاجرامية الاسرائيلية يقتل من اهالي القطاع ويصاب عدد هائل من المدنيين من سكانه يصل الى 400 ما بين قتيل وجريح اضافة الى هروب الناس من جحيم القصف الهستيري المتوحش لسلاج الجو الاسرائيلي فان ذلك كله سيؤدي حتما الى افراغ غزة من سكانها وسيتحول القطاع الى ارض يباب خاضعة للسلطة الهصيونية فتصريحك يا سيد بلينكن يحمل بين طياته ان هناك جريمة ستنفذ بشكل تدريجي ضد الفلسطينيين عبر مجازر قصف جوي وارضي من قبل الجيش الاسرائيلي