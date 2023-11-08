بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة ولا مكان لحماس بعد الحرب

طوكيو: شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حماس.

وبعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو، تحدث بلينكن للصحافيين عما قال إنها “عناصر أساسية” لتحقيق “سلام دائم وأمن”.

وأوضح أنها تتضمن “عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع”.

وأشار الى أن الشروط الأخرى تشمل “عدم محاولة حصار غزة” أو “أي تقليص في أراضي” القطاع الفلسطيني.

وأتت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستتولى “المسؤولية الأمنية الشاملة” للقطاع الحدودي مع مصر بعد انتهاء الحرب.

إلا أن الولايات المتحدة، أوثق حلفاء إسرائيل وأبرز داعميها عسكريا، أعربت عن معارضتها “إعادة احتلال” القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل لصحافيين الثلاثاء: “بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا اسرائيل تؤيد ذلك”.

وأضاف: “وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية”.

(أ ف ب)