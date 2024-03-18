بلينكن: الأنظمة الاستبدادية تستخدم التكنولوجيا لتقويض الديمقراطية

سول: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إنه يتعين استخدام التكنولوجيا للحفاظ على المعايير الديمقراطية في مواجهة جهود الأنظمة الاستبدادية والقمعية لنشر التكنولوجيا بهدف تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أدلى بلينكن بهذه التصريحات في افتتاح قمة للديمقراطية في كوريا الجنوبية.

(رويترز)