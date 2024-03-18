بلينكن: الأنظمة الاستبدادية تستخدم التكنولوجيا لتقويض الديمقراطية

سول: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إنه يتعين استخدام التكنولوجيا للحفاظ على المعايير الديمقراطية في مواجهة جهود الأنظمة الاستبدادية والقمعية لنشر التكنولوجيا بهدف تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أدلى بلينكن بهذه التصريحات في افتتاح قمة للديمقراطية في كوريا الجنوبية.
(رويترز)
ما زالت امريكا تتحدث عن حقوق الانسان ، شي مضحك ، حقوق الانسان فقط عندما يكون الامر ىصالح امريكا ، امريكا تستخدم الديمقراطيا وحقوق الانسان حسب مصالحها
بانتظار مدفع رمضان الخلاص من الحقبة اللورنسو-سايكسبيكوية، سبب معاناة كل الشعوب الشريفة. وإن شاء الله يخيب أمله وتتقوض الطغمة التي استحوذت وتسيطر وأزيح أهل الأحقية والصدق لصالح التبعية العميلة منذ مسجد ضرار!