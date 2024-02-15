بلينكن: الاتفاق ما زال ممكنا… ومدير «سي آي إيه» في إسرائيل

لندن – القدس العربي ـ ووكالات: يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة لحضه على تذليل العقبات والمضي في اتجاه إبرام اتفاق يتيح تهدئة في قطاع غزة وتبادلا للأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وقالت مصادر في حركة حماس لـ «القدس العربي» أمس الخميس إن الجانب الأمريكي وكذلك قطر، يحرصون على إشاعة مناخات إيجابية ولا يريدون لمساعي التوصل إلى اتفاق أن تفشل، إلا ان العقبة تتمثل بموقف نتنياهو.

وتنسجم هذه الأجواء عند الحركة الفلسطينية مع المواقف والتحركات للمسؤولين الأمريكيين.

فقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس أنه «ما زال من الممكن» التوصل إلى اتفاق.

وقال في العاصمة الألبانية تيرانا «نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف وأعتقد أنه لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «تلقينا رد حركة حماس بخصوص صفقة الأسرى المحتجزين، وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها». وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة بصدد العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن الأسرى.

وشدّد على أن الأولوية «هي لاستعادة جميع الأسرى المحتجزين من غزة، وأن الصفقة ممكنة حتى لو كانت صعبة».

وكانت لافتة أمس الزيارة السرية الى إسرائيل التي لم يعلن عنها مسبقا لرئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، حيث التقى بالإضافة إلى نتنياهو، رئيس الموساد ديفيد (دادي) بارنيع، بعد يومين من لقائهما في العاصمة المصرية في إطار الجولة السابقة من المحادثات.

ونقل موقع «إكسيوس» عن مصدر مطلع أن مدير وكالة المخابرات المركزية وصل إلى إسرائيل بعد زيارة سريعة الى الدوحة.

وكان نتنياهو قدد قرر عدم إرسال وفد آخر للتفاوض بشأن صفقة الرهائن في القاهرة.

مصادر «حماس» لـ «القدس العربي»: لا جديد جديا من تل أبيب لنبحثه

وواجه ضغطا أمس من عائلات المحتجزين الإسرائيليين الذين طالبوا أعضاء مجلس الحرب بالانعقاد فورا.

وناشدت الهيئة الناطقة باسمهم مجلس الحرب ألا يتنازل عن صفقة القاهرة «لأننا لا نستطيع التحمل أكثر»، حسب تعبيرهم.

وقال «مقر أهالي عودة المختطفين» بعد وقت قصير من علمه بقرار نتنياهو إن «الأهالي تلقوا بذهول تام قرار إفشال المفاوضات في القاهرة. وهذا قرار فاضح ويعني حكم الإعدام والتضحية الواعية بالنفس»، حسب ما ذكره موقع «أي 24» الإسرائيلي.

وذكر الموقع «أيضاً أن قرار نتنياهو بمنع مغادرة الوفد لمتابعة محادثات القاهرة جاء بعد أن تحدث ممثلون إسرائيليون عن حدوث «تقدم» خلال مشاركتهم في اجتماع تجديد المفاوضات في العاصمة المصرية».

كما أشار إلى أن نتنياهو لم يبلغ الوزراء يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت بقراره عدم إرسال فريق إسرائيلي.

وتحدثت «القدس العربي» أمس إلى مصادر في حركة «حماس»، التي أشارت، رداً على سؤال بشأن زيارة محتملة لوفد قيادي من الحركة الى القاهرة، إن الحركة على استعداد للذهاب، ولكن لا يوجد تطور جديد وجدّي للنقاش.

وشدّدت المصادر على أن الحركة سبق وأن قدمت ردّها على الاجتماع الرباعي في باريس، بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، وقدم الرّد إلى إسرائيل من قبل الوسيطين القطري والمصري.

وأضافت أن الحركة رفضت شروط إسرائيل وقدمت ورقة الإطار و»بعدها بدأنا نسمع بموضوع رفح واجتياحها».

وشددت المصادر على أت الحركة لن تتنازل عن مطلبها بوقف إطلاق النار الشامل و»بعد ذلك نتحدث في الأمور الأخرى مثل الأسرى والإعمار وإدخال المواد الغذائية».

وكان مكتب نتنياهو قد قال أمس الأول الأربعاء «لم يقدم لإسرائيل في القاهرة أي مقترح جديد من قبل حماس من أجل الإفراج عن مخطوفينا» .

ويصر نتنياهو «على أن إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الواهمة»، مشيرا الى أن «تغيير مواقف حماس سيسمح بالمضي قدما في المفاوضات».

لكن تصريحات نتنياهو ومواقفه، فضلا عن أنها بدأت تثير زوبعة داخلية في وجهه على المستوى الداخلي، فإنها تعمّق الخلاف الذي خرج إلى العلن في مناسبات عدة بينه وبين الإدارة الأمريكية.

وآخر المؤشرات على ذلك، ما ذكره أمس الخميس موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، من ان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب ـ خلال لقائه الاخير مع بلينكن- عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين. وحسب الموقع فإن نتنياهو أوضح لبلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.

كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفد صبره بالفعل من نتنياهو، وأن الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأمريكية لاتباع نهج أكثر تشدداً باتجاه نتنياهو.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية.