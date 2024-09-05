بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن في الفترة المتبقية من ولاية بايدن

بور او برنس: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إنه لا يزال يأمل في إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني/يناير.
وأضاف الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي في هايتي “أعتقد أنه إذا تمكنّا من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا المضيّ قدماً على مسار التطبيع”.
(أ ف ب)
لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
مصطفى كامل.
لعنت الله عليك وعلى بيدن يا مجرمين، ولعنت الله على كل المطبعين.
هذه هي المهمة الاولى القدرة الوحيدة التي حريص فيها اما الثانية فهي تدمير اسس الدولة الفلسطينية
السؤال الذي يحيرني هو من أين له كل هذه الثقة من هذا التطبيع المشؤوم!
هههها …الرجل يحلم وهو صاحي …الإنسانية في واد و صاحبنا في واد ….هاجسه الوحيد في حياته ” التطبيع بين الصهاينة و الجزيرة العربية ” ….
قمة الصهيونية