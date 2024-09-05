سياسة | دولي

بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن في الفترة المتبقية من ولاية بايدن

6 - سبتمبر - 2024

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بور او برنس:  قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إنه لا يزال يأمل في إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني/يناير.

وأضاف الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي في هايتي “أعتقد أنه إذا تمكنّا من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا المضيّ قدماً على مسار التطبيع”.

(أ ف ب)

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  1. يقول صقر قريش:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 12:49 ص

    لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
    مصطفى كامل.

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  2. يقول ابن سعدون:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 7:47 ص

    لعنت الله عليك وعلى بيدن يا مجرمين، ولعنت الله على كل المطبعين.

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  3. يقول ملاحظ:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 8:02 ص

    هذه هي المهمة الاولى القدرة الوحيدة التي حريص فيها اما الثانية فهي تدمير اسس الدولة الفلسطينية

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  4. يقول النفاق:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 9:07 ص

    السؤال الذي يحيرني هو من أين له كل هذه الثقة من هذا التطبيع المشؤوم!

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  5. يقول إبن آكسيل:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 9:40 ص

    هههها …الرجل يحلم وهو صاحي …الإنسانية في واد و صاحبنا في واد ….هاجسه الوحيد في حياته ” التطبيع بين الصهاينة و الجزيرة العربية ” ….

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  6. يقول Ayachi fouad:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 1:38 م

    قمة الصهيونية

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