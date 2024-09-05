بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن في الفترة المتبقية من ولاية بايدن

بور او برنس: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إنه لا يزال يأمل في إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني/يناير.

وأضاف الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي في هايتي “أعتقد أنه إذا تمكنّا من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا المضيّ قدماً على مسار التطبيع”.

(أ ف ب)