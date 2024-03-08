سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن: الكرة الآن في ملعب حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار

8 - مارس - 2024

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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واشنطن:  قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الأمر يرجع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وبإجراء محادثات حول “حل دائم” للصراع.

وقال بلينكن قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بكثافة على ذلك وسنرى ماذا سيفعلون”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 5:11 م

    عليكم اللعنة يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي، عار عليكم قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وأنتم الذين سرقتم أرض فلسطين العام 1948 لصالح عصابة الشر التي جئتم بها من شوارع أروربا وأمريكا القذرة عليكم العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️💪🚀🔥🚀🔥🚀🚀

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  2. يقول ابن آكسيل:
    مارس 8, 2024 الساعة 6:35 م

    و لمذا لم تقل تحرير كل الرهاين مقابل وقف مؤقت للقتال …؟ هههها ………خشية ان يسخر منك الجميع ………؟ زوال كيانكم من كل فلسطين هو المطلب الوحيد اليوم رغم انفكم جميعا ……!

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