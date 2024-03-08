بلينكن: الكرة الآن في ملعب حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الأمر يرجع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وبإجراء محادثات حول “حل دائم” للصراع.

وقال بلينكن قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بكثافة على ذلك وسنرى ماذا سيفعلون”.

(رويترز)