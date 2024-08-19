بلينكن: المحادثات بشأن غزة هي “ربما آخر” فرصة للتوصل إلى هدنة

تل أبيب: حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي “ربما آخر” فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بلينكن “إنها لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين”، متحدثا خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

(أ ف ب)