سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن: الهدنة في غزة تؤتي ثمارها ونأمل في استمرارها

30 - نوفمبر - 2023

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تل أبيب: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية، وعبّر عن أمله في استمرارها.

وقال للصحافيين خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب: “هذه العملية تؤتي ثمارها وهي مهمة ونأمل في استمرارها”.

وأضاف بلينكن: “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة في حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددا”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 4:25 م

    هه ولكن عصابة البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي لن تستطيع كبح عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥

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