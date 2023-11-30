بلينكن: الهدنة في غزة تؤتي ثمارها ونأمل في استمرارها

تل أبيب: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية، وعبّر عن أمله في استمرارها.

وقال للصحافيين خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب: “هذه العملية تؤتي ثمارها وهي مهمة ونأمل في استمرارها”.

وأضاف بلينكن: “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة في حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددا”.

(رويترز)