بلينكن: الولايات المتحدة “قلقة” حيال سكان ناغورني قره باغ

واشنطن: أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت أرمينيا أن الولايات المتحدة تشعر ب”قلق عميق” حيال السكان من العرقية الأرمينية في ناغورني قره باغ، مضيفا أنها سعت لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان “عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ”.

وأضاف ميلر أن وزير الخارجية الأمريكي “أكد أن الولايات المتحدة تدعو أذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورني قره باغ وضمان امتثال قواتها للقانون الإنساني الدولي”.

وعقد بلينكن ثلاث جولات من محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان لتقليل التوتر بشأن ناغورني قره باغ التي تضم غالبية سكانية من العرقية الأرمينية شكلوا دولة انفصالية في التسعينات.

وأرسلت أذربيجان الثلاثاء قوات واستعادت المنطقة الجبلية بسرعة. واتهمت أرمينيا المسيحية أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بالتخطيط لتطهير عرقي، لكن أذربيجان أكدت للأمم المتحدة السبت أنها ستحمي السكان الأرمينيين.

(ا ف ب)