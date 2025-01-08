بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال “قريبا للغاية”

باريس: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء في باريس، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، والذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، يبقى “قريبا للغاية”.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، “في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن”.

وحول الوضع في لبنان، قال بلينكن إن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية الموجودة في لبنان انسحبت منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية.

وقال “رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان. أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسرا نحو سلام مستدام”.

وأضاف بلينكن في حديث للصحافيين في باريس أنه على الرغم من استمرار التحديات فإن آلية الرقابة التي وضعتها الولايات المتحدة وفرنسا لمعالجة المخاوف بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار تعمل على نحو جيد.

(وكالات)