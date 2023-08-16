بلينكن تحدث مع محتجز أمريكي في سجن روسي

واشنطن: قال مصدر مطلع على الأمر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث عبر الهاتف اليوم الأربعاء مع المواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في سجن روسي.

ونقلت تقرير لشبكة سي.إن.إن عن مصدر قوله إن بلينكن قال لويلان “تمسك الإيمان ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن”.

وألقي القبض على ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، في عام 2018، واحتجز لمدة 18 شهرا في سجن ليفورتوفو في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس. وينفي الرجل هذه الاتهامات.

وقالت الولايات المتحدة إن ويلان “محتجز ظلما”، وهو مصطلح يعني أن التهم وهمية وأن القضية ذات دوافع سياسية.

وزارت لين تريسي السفيرة الأمريكية لدى روسيا ويلان في مايو أيار في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به.

(رويترز)