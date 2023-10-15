بلينكن زار مصر والسعودية: الجميع مصممون على عدم اتساع رقعة الصراع

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: يعود وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد جولة عربية شملت الأردن وقطر والإمارات والبحرين والسعودية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله للصحافيين المرافقين للوزير الأمريكي، إن بلينكن سيعود إلى إسرائيل غدا (اليوم) الإثنين.

والخميس، زار بلينكن إسرائيل، والتقى كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

ولم يكن مقررا، وفق البرنامج الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، أن يعود بلينكن الى إسرائيل. وكان البرنامج الأوّلي أشار إلى زيارته لإسرائيل والأردن ثم أضيفت لها قطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر.

وزار بلينكن أمس مصر والسعودية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، لوزير الخارجية الأمريكي إن “رد فعل إسرائيل تحول في غزة إلى عقاب جماعي”.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة إن الرئيس المصري التقى بلينكن في القاهرة، وبثت لقطات مصورة من اللقاء.

وأكد السيسي خلال كلمته أن “رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي ضد غزة التي يقطنها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني”.

وشدد على أن “غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب”.

وقال إن “التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا”.

وأكد أن مصر “تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع”، دون تسمية تلك الأطراف.

وأشار إلى أن 5 جولات بين قطاع غزة وإسرائيل، (في إشارة إلى أبرز المواجهات بين الجابيين من 2005 إلى 2023)، أسفرت عن مقتل 12.5 ألف فلسطيني، و2700 من الجانب الإسرائيلي منهم 1500 سقطوا في الأزمة الأخيرة، فضلا عن إصابة 100 ألف فلسطيني و12 ألف إسرائيلي، وسقط من أطفال فلسطين 2500، ومن أطفال إسرائيل 150”.

وتوجه بالحديث إلى بلينكن، قائلا: “أنت تحدثت أنك يهودي (في مؤتمر صحافي في إسرائيل الخميس)، وأنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكونوا يتعرضون للقمع أو الاستهداف، ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية أنه تم استهداف لليهود في تاريخهم القديم والحديث”.

وأكد أن “ما حدث من استهداف لليهود كان في أوروبا وإسبانيا ودول أخرى، ولكن في بلادنا العربية والإسلامية لم يحدث”.

وأضاف: “نحتاج أن نتحرك بقوة، ومهم تخفيض التوتر ونيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فالقطاع محاصر ليس فيه ماء ولا كهرباء ولا وقود”.

بلينكن قال إنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة التي تتعرض لقصف بلا هوادة من اسرائيل، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.

وبين أن الجميع مصممون على الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وأضاف للصحافيين “ما سمعته من كل الشركاء تقريبا أن هناك تصميما، وجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى”.

وأعلن كذلك أنه عيّن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والخبير بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات إلى غزة. وأضاف “سيكون على الأرض في اسرائيل اعتبارا من غد (اليوم) لتنسيق” نقل المساعدات.

وقال إن معبر “رفح سيفتح”، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وأضاف “إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر واسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون اليها”، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر الذي قصفته اسرائيل الأسبوع الماضي ثلاث مرات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت التوصل الى اتفاق لخروج رعاياها من غزة السبت عبر معبر رفح، ولكن مصر أبقت المعبر مغلقا وقالت إنه لا يمكن أن يستخدم “فقط” لعبور الأجانب.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية المقربة من السلطات عن مصادر لم تسمها أن أحدا لن يمر عبر المعبر طالما لم تتمكن المساعدات من الدخول الى غزة.

كذلك أجرى بلينكن محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع وصفه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بأنه “مثمر للغاية”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي شدد خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد سبل لوقف الصراع واحترام القانون الدولي، بما في ذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

وقالت إن ولي العهد أكد على “ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة”.

وأضافت “واس” أن ولي العهد شدد على “العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم”.

وقال مسؤول أمريكي إن الاجتماع استمر ما يقل قليلا عن الساعة وعٌقد في مقر خاص لإقامة ولي العهد السعودي.

وبين المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان “سلط الوزير الضوء على تركيز الولايات المتحدة الراسخ على وقف الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع”.

وأضاف “أكد الجانبان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط وخارجه”.

والتقى بلينكن السبت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض. وقال قبل الاجتماع إن حماية المدنيين على كلا الجانبين أمر ضروري.

وقال “نحن نعمل معا لتحقيق ذلك تحديدا، ولا سيما العمل على إنشاء مناطق آمنة في غزة، والعمل على إنشاء ممرات حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.