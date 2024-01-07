قطر: غزة يجب أن تُحكم فِلسطينيا.. وبلينكن سيثير في إسرائيل هذا الأسبوع مسألة حماية المدنيين في غزة- (فيديوهات)

الدوحة- عمان: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد أن بلاده ملتزمة بمنع توسيع حرب غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في قطر التي يزورها في إطار جولة إقليمية: “هذه لحظة توتر عميق في المنطقة”. وأضاف : “من الممكن أن ينتشر الصراع بسهولة، مسببا مزيد من المعاناة في المنطقة.” وتابع في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن: “نحن نتشارك التزاما بضمان عدم توسيع الصراع”.

وحث بلينكن على ضرورة قيام إسرائيل بتوفير حماية أفضل للمدنيين خلال حملتها في قطاع غزة المكتظ بالسكان. وقال “من الضروري بشكل قاطع أن تبذل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين”. وأضاف: “لقد قُتل بالفعل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء”. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي إنه سيتناول هذه المسألة أيضا خلال زيارته المقررة لإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، كجزء من جولة في الشرق الأوسط، هي الرابعة له في المنطقة خلال أربعة أشهر.

وقال بلينكن إن مقتل صحافيَين من قناة الجزيرة في ضربة في قطاع غزة “مأساة لا يمكن تصورها”.

وتعليقا على مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا الذي اعلنته قناة الجزيرة في وقت سابق، أكد بلينكن “هذه مأساة لا يمكن تصورها وهذه حال الكثير من الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين الأبرياء”.

وزير خارجية قطر لبلينكن: مقتل العاروري “قد يؤثر على المفاوضات”

من جهته، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأحد، إن اغتيال أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري)، “يمكن أن يؤثر” على المفاوضات.

ولفت الوزير القطري إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة “جارية وتمر بتحديات”.

جاء ذلك وفق تصريحات للوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالدوحة.

وقال وزير خارجية قطر إن “جهودنا تتركز حاليا على وقف القتال في غزة، والتأكيد على أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني من يملك القرار فيها”.

وردا على سؤال بشأن تأثيرات اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري، في بيروت، أضاف “فيما يتعلق بالمفاوضات، وهي جارية، نعم تمر بتحديات، وبالطبع قتل أحد كبار (قادة) حماس يمكن أن يؤثر على هذه العملية المعقدة”.

واستدرك “لكننا لا نستسلم ونتحرك للأمام، ونستمر في نقاشات مع كافة الأطراف ونحاول الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن، يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والسجناء”.

وأوضح الوزير، أن “المباحثات تطرقت لأهمية وقف الحرب في غزة، ومفاوضات الأسرى والسجناء وسبل الوصول لهدنة إنسانية جدية بالقطاع، وبحث محاولة منع اتساع رقعة الصراع والتطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والبحر الأحمر”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، شدد الوزير القطري، على “ضرورة الوصول لوقف إطلاق النار في غزة، والذي من شأنه أن يعمل على تهدئة المنطقة (..) وعدم توسيع الصراع وعدم دخول المنطقة في منحى خطير”.

وفي سياق متصل، التقى الجانبان في مكتب وزير الخارجية القطري، وبحثا “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات غزة وسبل الضغط لوقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، ومفاوضات إطلاق سراح السجناء”، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وشدد وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء، على “ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ من أجل وقف إطلاق النار لحقن الدماء، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، والحد من اتساع دائرة النزاع في المنطقة”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت “حماس” اغتيال العاروري، و6 آخرين، بينهم 2 من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في بيروت.

ويعتبر العاروري، من مؤسسي كتائب “عز الدين القسام”، وبدأ في الفترة بين 1991 ـ 1992، بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصل بلينكن إلى عمان والتقى بالملك الأردني عبد الله الثاني، الذي حذر من “التداعيات الكارثية” للحملة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. وبحسب بيان للديوان الملكي، شدد العاهل الأردني على ضرورة وضع حد لـ”الكارثة الإنسانية” في القطاع المكتظ بالسكان. وقال بلينكن إنه التقى بالعاهل الأردني لمناقشة جهود لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية. وذكر بلينكن في منشور على تطبيق إكس: “يجب ألا يتوسع الصراع أكثر في المنطقة.” وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن قام، في عمان، بجولة في مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي، يقدم المساعدات للمدنيين في غزة. وذكر مكتب بلينكن أن وزير الخارجية من المقرر أن يزور أيضا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر. وقال المكتب إن بلينكن يسعى خلال الزيارة إلى مناقشة خطوات ملموسة بشأن كيفية استخدام الأطراف الفاعلة في المنطقة لنفوذها لتجنب حدوث تصعيد للحرب في غزة. وتسعى الولايات المتحدة إلى تجنب انتشار الصراع، الذي اندلع في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول / أكتوبر التي شنها مسلحو حماس من قطاع غزة، إلى جميع أنحاء المنطقة، وسط تزايد الهجمات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهجمات لميليشيا متحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر.

(وكالات)





