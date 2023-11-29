بلينكن: سأعمل في إسرائيل على تمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائن

بروكسل: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيعمل مع الإسرائيليين خلال زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه وسمح بالإفراج عن رهائن احتجزتهم حركة حماس.

وفي حديثه في مؤتمر صحافي في بروكسل عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي، أضاف بلينكن أن استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال “من الواضح أن هذا شيء نريده. وأعتقد أنه شيء تريده إسرائيل أيضا”.

(رويترز)