سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن: سأعمل في إسرائيل على تمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائن

29 - نوفمبر - 2023

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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بروكسل: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيعمل مع الإسرائيليين خلال زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه وسمح بالإفراج عن رهائن احتجزتهم حركة حماس.

وفي حديثه في مؤتمر صحافي في بروكسل عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي، أضاف بلينكن أن استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال “من الواضح أن هذا شيء نريده. وأعتقد أنه شيء تريده إسرائيل أيضا”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 9:09 ص

    هه يا معشر اللئام المنافقين كل ما يهمكم هو تحرير الرهائن وقد دمرتم غزة و قتلتم 15 ألفا من الفلسطينيين أو أكثر، ناهيك عن عدد الجرحى و الذين صاروا دون مأوى، الله ينتقم منكم شر انتقام ويكسر شوكتكم إلى أبد الآبدين بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 9:10 ص

    هه وهل دماء الرهائن أغلى من دماء الفلسطنينيين يا أبو العينين 🇵🇸✌️🔥🕸️

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