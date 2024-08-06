بلينكن: سنستمر في الدفاع عن إسرائيل

واشنطن-: قال وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ستستمر في الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات تشنها “الجماعات الإرهابية”.

وأضاف ” سنواصل الدفاع عن قواتنا”.

وحضّ بلينكن الثلاثاء إيران وإسرائيل على عدم تصعيد النزاع في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن في تصريح لصحافيين إنّ “أحداً يجب ألا يصعّد هذا النزاع. نحن منخرطون في (جهود) دبلوماسية مكثّفة مع حلفاء وشركاء، لنقل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران. لقد نقلنا تلك الرسالة مباشرة إلى إسرائيل”.

وأعلن بلينكن أنّه يتعيّن على الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال بلينكن إنّ “السنوار كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي في ما يتعلق بإبرام وقف لإطلاق النار” في غزة.

(وكالات)