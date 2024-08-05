بلينكن: على جميع الأطراف الإحجام عن التصعيد في الشرق الأوسط

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن واشنطن منخرطة في دبلوماسية مكثفة لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التصعيد.
وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ، قال بلينكن أيضا إنه من الأهمية البالغة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودعا جميع الأطراف إلى إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق.
(رويترز)
عليكم اللعنة يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي كفوا عن إرسال أسلحتكم القذرة التي عاثت سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور، وإلا سيحل بكم الدمار والعار بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🐒🚩🚀
يجب على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن يقنع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للامم المتحدة لاصدار قرار ملزم بوقف الحرب الاسرائيلية على غزة وانسحاب اسراءيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة والا فان تصريحاته ليست لها تاثير على المجزرة على آلشعب الفلسطيني.