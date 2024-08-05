بلينكن: على جميع الأطراف الإحجام عن التصعيد في الشرق الأوسط

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن واشنطن منخرطة في دبلوماسية مكثفة لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التصعيد.

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ، قال بلينكن أيضا إنه من الأهمية البالغة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودعا جميع الأطراف إلى إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق.

(رويترز)