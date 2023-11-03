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بلينكن يصل إسرائيل لبحث “وضع المدنيين الفلسطينيين” مع نتنياهو- (فيديو)

منذ 47 دقيقة

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تل أبيب: وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح الجمعة إلى تل أبيب حيث يعتزم الضغط على إسرائيل بصورة خاصة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الحرب الجارية مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن صباح الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، بحسب ما أورد صحافي يرافقه.

ويسعى بلينكن في تل أبيب لتحقيق هدفين هما الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان دخول متواصل للمساعدة الإنسانية التي لا تزال تصل بكميات غير كافية.

وكان بلينكن صرح الخميس لصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط “سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة”.

وأكد بلينكن مجددا “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” لكنه أبدى مخاوف حيال معاناة المدنيين الفلسطينيين.

ويمتنع البيت الأبيض حتى الآن عن الدعوة إلى وقف إطلاق نار معتبرا أن حماس ستكون المستفيدة منه، ويدعو عوضا عن ذلك إلى “هدنات إنسانية” تسمح بإجلاء سكان وإدخال مساعدات.

ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة بـ”القضاء” على حركة حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

(أ ف ب)

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  1. يقول عبد الله:
    نوفمبر 3, 2023 الساعة 7:30 ص

    اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك أعداء الله أينما حلوا وارتحلوا ، اللهم إنصر أهلنا بغزة إنك على كل شئ قدير

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 3, 2023 الساعة 7:37 ص

    بل يصل إلى فلسطين المحتلة لكسر الموازين المختلة هذا اليهودي الصهيوني العنصري الفاشي البغيض الذي ي من يكيل بمكيالين 🇵🇸🤕✌️

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