سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن: “لا يوجد ضمان” بأن يتابع ترامب جهود إدارة بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا

17 - يناير - 2025

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واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لوكالة أسوشيتد برس  إنه “لا يوجد ضمان” بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتابع جهود إدارة بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

(أ ب )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 10:57 ص

    بل إنه ترامب من أوقف المحرقة الصهيونية الفاشية النازية التي ترتكبها عصابة تل أبيب بحق غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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