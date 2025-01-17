بلينكن: “لا يوجد ضمان” بأن يتابع ترامب جهود إدارة بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لوكالة أسوشيتد برس إنه “لا يوجد ضمان” بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتابع جهود إدارة بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

(أ ب )