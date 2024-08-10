بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلي: التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة إن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط “ليس في مصلحة أي طرف” وشدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت الوزارة في بيان “أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وقال إن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف”.
(رويترز)
إذن أوقفوا عن إرسال صواريخكم القذرة التي تحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀