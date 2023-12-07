سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن: ما زالت هناك فجوة بين “نية” إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض

7 - ديسمبر - 2023

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واشنطن:  قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لا تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفا أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.

وذكر بلينكن أنه “يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين. ولا تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. 

وفي سياق متصل،  اعتبر بلينكن أن من “المهم” إجراء “تحقيق كامل ومعمّق” في القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل صحافي وإصابة ستة آخرين في 13 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب لبنان.

وقال بلينكن عند سؤاله حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي “أعتقد أن إسرائيل بدأت مثل هذا التحقيق وسيكون من المهم أن نرى نجاح هذا التحقيق ومعرفة النتائج”.

(وكالات)

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