بلينكن: ما زال الوضع “خطيرا” لسكان غزة

أنقرة: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوضع في غزة ما زال خطيرا، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال.

وأشار في مقطع مصور نشره عبر منصة “إكس”، الأحد، إلى زيارته لدول في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خرج في جولة إقليمية شملت تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات.

وأضاف: “إنها ليست محادثات سهلة، ولكن من المهم أن ننخرط في هذه الدبلوماسية الآن، من أجل مستقبل غزة ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين”.

ولفت بلينكن أنها المرة الرابعة التي يزور فيها المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذكر أنهم منذ اليوم الأول ركزوا على منع انتشار الصراع.

وتابع: “لا يزال الوضع بالنسبة للرجال والنساء والأطفال في غزة خطيرا، قُتل العديد من الفلسطينيين لا سيما من الأطفال، ولا يزال الكثير من الناس يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والاحتياجات الأساسية للمعيشة”.

وشدد بلينكن على أن تركيزهم سيتمحور حول الخطوات نحو مستقبل مستدام وسلمي وآمن للجميع في المنطقة.

(الأناضول)