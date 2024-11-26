بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان “في مراحلها النهائية”

فيوجي (إيطاليا): أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أنّ الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان “في مراحلها النهائية”، معتبرا أنّ الاتفاق قد يساعد في إنهاء الحرب في غزة.

وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي قرب روما “لم نصل إلى هناك بعد، ولكن أعتقد أنّنا في المراحل النهائية”، مضيفا “من خلال خفض التوترات في المنطقة، يمكن أن يساعد ذلك أيضا في إنهاء الحرب في غزة”.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيد الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث شنّ الطيران الحربي غارات مدمرة متزامنة، مستهدفاً حوالي 20 مبنى في برج البراجنة والرمل العالي وتحويطة الغدير والحدث وحارة حريك والغبيري.

وقد علا الدخان الأسود في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ساد الهلع في صفوف السكان بالتزامن مع مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على استمرار العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية.

(وكالات)