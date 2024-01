بلينكن: معاناة الفلسطينيين في غزة “تفطر قلبي”- (فيديو)

دافوس: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن المعاناة التي يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية “تفطر” القلب، داعيا إسرائيل إلى دعم تطوير سلطة فلسطينية إصلاحية بدلاً من معارضتها بشدة، لتحقيق السلام.

مواقف بلينكن جاءت في جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أجراه معه مؤسس المنتدى كلاوس شواب والمعلق توماس فريدمان.

وقال: “ما نراه كل يوم في غزة أمر مؤلم، والمعاناة بين الرجال والنساء والأطفال الأبرياء تفطر قلبي”.

وأضاف: “الوضع في غزة مدمر ويعزز قناعتي بضرورة إيجاد طريقة أخرى تجيب عن المخاوف العميقة لإسرائيل”، حسب قوله.

US Secretary of State Antony Blinken described the conflict in Gaza as ‘gutwrenching’ and said what was needed was a Palestinian state ‘that gives people what they want and works with Israel to be effective’ https://t.co/BmqoxHpT0n pic.twitter.com/9fU0nc9VnV

— Reuters (@Reuters) January 17, 2024