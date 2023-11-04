سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن من الأردن يصر على “هدنات إنسانية” ويرفض أي وقف لإطلاق النار في غزة- (فيديو)

4 - نوفمبر - 2023

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك السبت في عمان

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عمان: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت أن الولايات المتحدة تدعم “هدنات إنسانية” في النزاع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه عبر عن رفضه الدعوات الى “وقف إطلاق النار” من جانب الدول العربية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، حول الجهود المبذولة لتحييد المدنيين الفلسطينيين وتسريع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، “تعتقد الولايات المتحدة أن كل هذه الجهود ستكون أسهل من خلال هذه الهدنات الإنسانية”. وأوضح أنه “من المبكر الحديث عن مستقبل غزة (مرحلة ما بعد حماس) والمهم توفير الأمن والأمان للمدنيين”.

بلينكن: وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى “إبقاء حماس في مكانها”

وكرر بلينكن في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تعتبر أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى “إبقاء حماس في مكانها”، ما يكشف المواقف المتباينة حيال النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والدول العربية من جهة أخرى.

وخلال زيارته إسرائيل الجمعة، قوبل طلب بلينكن بشأن الهدنات الإنسانية بالرفض من الجانب الإسرائيلي، لكنه وعد بمواصلة الجهود في هذا الصدد.

وقال “يجب على إسرائيل أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين”، مجددا التأكيد أن لإسرائيل الحق وعليها واجب الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى “إنهاء الحرب” في غزة، ووصفها بأنها “جريمة حرب” ترتكبها إسرائيل.

وقال الصفدي “لا نقبل فكرة إنها للدفاع عن النفس”، فيما طالب نظيره المصري بـ”وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”.

وتساءل الصفدي، عما إذا كان قتل 9 آلاف شخص في قطاع غزة بينهم أكثر من 3 آلاف طفل هو “للدفاع عن النفس”.

وقال الصفدي: “نطالب بوقف إطلاق النار ونرفض توصيف ما يحدث (في غزة) بالدفاع عن النفس (في إشارة إلى الموقف الأمريكي من الحرب الإسرائيلية على غزة) ولا يمكن تبريره ولن يجلب الأمن لإسرائيل”.

الصفدي: كيف لنا أن نبرر لأي شخص أن قتل أكثر من 9 آلاف شخص بينهم أكثر من 3 آلاف طفل هو للدفاع عن النفس؟

بدوره، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتحقيق دولي للممارسات “الصارخة” التي تشهدها حرب غزة، وشدد شكري على “رفض تصفية القضية الفلسطينية”.

كما طالب بوقف “فوري” لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن “تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاد الآمن والسريع لها”.

وأوضح شكري، أنه “من المبكر الحديث عن مستقبل غزة (مرحلة ما بعد حماس) والمهم توفير الأمن والأمان للمدنيين”.

شكري: نطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاد الآمن والسريع لها

وفي وقت سابق السبت، استضافت العاصمة عمان اجتماع وزراء خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومصر سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع نظيرهم الأمريكي، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 29 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استُشهد فيها 9488 فلسطينيا، منهم 3900 طفلا و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما استُشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” منذ هجوم عناصرها على مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل

(وكالات)

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  1. يقول عاشق الأقصى:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 5:40 م

    بسم الله الرحمن الرحيم. عدم وقف إطلاق النار يعني بدء عمليات تهريب المجاهدين إلى داخل فلسطين كما حصل في سوريا.. استمرار الحرب ليس من صالح أمريكا ولا من صالح إسرائيل.

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  2. يقول زياد:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 5:52 م

    نعم افعال حماس كانت بطولية ولكن ماذا فعلت حكومات بلاد العار سوى الفخر بانه لا يقدم سوى العار بحجة انه لايستطيع سوي البكاء والعواء امام الكبار من العالم المتخاذل نعم تحدث وزير الخارجية الاميركي عن القضاء على حماس بحجه انها قامت بواجبها تجاه حقها وحق المسلمين في اصقاع العالم ولم يتحدث اي من شئ من هؤلاء الامعات الحاضرين اما وزير خارجية امريكا ياللعار الذي نعيش به اليوم وانا اظن ان امتنا اليوم في غيبوبة لكن هذه الغيبوبة لم تستمر طويلا فهذا التاريخ لن يدوم والتاريخ سيرسم لنا المستقبل لنا نحن المسلمين من جاكرتا الي طنجة ولا نامت اعين الجبناء

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  3. يقول أسامة الجزائر:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 6:11 م

    وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

    حسبنا الله ونعم الوكيل.

    تذكروا أن زوال إسرائيل أمر حتمي لا يعتريه شك فقد بشر بيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

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  4. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 6:44 م

    ههه يجب أن يطالبوا نتنياهو بتغيير سلوكه كما طالبوا بشارون إسدوف بتغيير سلوكه!

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  5. يقول قديري محمد:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 6:55 م

    ايمن الصفدي قال بان زمن هروب اسرلءيل من العقاب يجب أن بنتهي وأعتقد موقف مشرف منه والاردن وان ام يكن في مستوى التحديات المطلوبة

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  6. يقول Anon:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 7:29 م

    أمريكا طرف في النزاع فما الداعي لإستجدائها لوقف إطلاق النار. حضور العرب في هكذا لقاءات يعطي الصهاينة ومن ورائهم أمريكا دعما لمواصلة العدوان. العرب تابعين و أذيال لن تجرؤوا على فعل أي شي لصالح المقاومة

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  7. يقول Abdo:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 10:07 م

    لدى الأردن سلاح قوي قد يضرب إسرائيل في الصميم وهو قطع العلاقات وادا ما فعلت مصر نفس الشيء ستشل إسرائيل

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  8. يقول إبسا الشيخ:
    نوفمبر 5, 2023 الساعة 12:05 ص

    أمريكا الإرهابية مشاركة في حرب الإبادة

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