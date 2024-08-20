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بلينكن من الدوحة: يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

منذ 45 دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين فور وصوله الدوحة

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الدوحة: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالموافقة على “مقترح سد الفجوات”.

وذكر بلينكن للصحافيين في الدوحة أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة.

(رويترز)

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