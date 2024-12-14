واشنطن تؤكد إجراء اتصال مباشر مع “هيئة تحرير الشام” بسوريا

عمان: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن أجرت اتصالاً مباشراً مع “هيئة تحرير الشام” التي قادت الفصائل السورية في عملية الإطاحة بنظام البعث، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، السبت، في مدينة العقبة جنوبي الأردن، والتي زارها للمشاركة في اجتماعات وزارية دولية لمناقشة التطورات في سوريا، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تأمل أن يلتزم بها القادة السوريون المؤقتون مقابل تقديم “الدعم والاعتراف” لأي حكومة سورية ستتشكل في المستقبل.

وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان هناك تواصل مع هيئة تحرير الشام التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية خلال الفترة الحالية قال بلينكن: “نحن على تواصل مع هيئة تحرير الشام والأطراف الأخرى”.

وذكر أنهم أكدوا لكل الأطراف التي يتم التواصل معها أهمية العثور على الصحافي الأمريكي أوستن تايس، الذي كان معتقلاً في عهد نظام الأسد، وإعادته إلى منزله.

وأشار بلينكن، إلى أنه عقد اجتماعات مع السلطات التركية بشأن وضع المجموعات التابعة لتنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي في سوريا، والتي تستخدم اسم “قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال إن تنظيم داعش الإرهابي، قد يحاول الاستفادة من المرحلة الانتقالية في سوريا، وإنه من المهم للغاية أن تحافظ هذه المجموعات على “دورها الحالي في هذه اللحظة”.

وتضمنت أجندة الاجتماعات في العقبة عقد اجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)