بلينكن: نعمل على إعادة أمريكي عُثر عليه في سوريا- (صور وفيديو)

المواطن الأمريكي ترافيس تيمرمان الذي عثر عليه في ريف دمشق

عمان: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أمريكي عُثر عليه اليوم الخميس في سوريا.

وكان بلينكن يتحدث من الأردن حيث عقد اجتماعات لمناقشة الوضع في سوريا. وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل يدعى باسم ترافيس تيمرمان.

وقال بلينكن إنه ليس لديه أي معلومات محدثة بشأن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا في عام 2012، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل للعثور عليه.

شبكة سي بي إس: العثور على مواطن أمريكي في ريف دمشق بـ #سوريا يعرف نفسه بـ ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري pic.twitter.com/NS3QRWw3Ur — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

(رويترز)