بلينكن: هناك “أمل حقيقي” بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة بعد محادثات باريس

واشنطن: عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر.

وقال بلينكن للصحافيين “أُنجز عمل مهم جدا وبناء. وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدما”.

وأوضح بلينكن، مساء الاثنين، إنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وعقد “هدنة مطولة” للقتال في غزة.

جاء ذلك خلال حديث بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال بلينكن إنه ناقش خلال لقائه، في وقت سابق اليوم الاثنين، مع نظيره القطري “الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وخلق هدنة مطولة للقتال في قطاع غزة”.

(وكالات)