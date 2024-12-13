سياسة | عربي | سوريا

 بلينكن: هناك اتفاق واسع بين أمريكا وتركيا بشأن مستقبل سوريا

13 - ديسمبر - 2024

بلينكن يلتقي بالرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان في مطار إيسنبوغا بأنقرة في 12 ديسمبر 2024. ا ف ب

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أنقرة: ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، الجمعة، أن هناك “اتفاقاً واسع النطاق” بين بلاده وتركيا بشأن ما يرغبون في رؤيته في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف بلينكن، في تصريحات مشتركة مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان: “هناك اتفاق واسع النطاق حول ما نرغب أن نراه في المستقبل، بدءاً بالحكومة المؤقتة في سوريا، وهي حكومة شاملة وغير طائفية وتحمي حقوق الأقليات والنساء ولا تشكل أي نوع من التهديد لأي من جيران سوريا”.

ويواصل بلينكن الجهود الرامية إلى توحيد دول الشرق الأوسط، دعماً لانتقال سياسي سلمي في سوريا.

وكان بلينكن قد أجرى محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في محاولة لإقناع تركيا بالتوصل إلى توافق لمنع سوريا من الانزلاق إلى اضطرابات أوسع نطاقاً.

وهذه هي الزيارة الـ12 ، التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس” في غزة، العام الماضي، لكنها الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وتشعر إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها بقلق خاص من أن يؤدي فراغُ السلطة في سوريا إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، وتهيئة الظروف لتنظيم “الدولة الإسلامية” لاستعادة الأراضي والنفوذ.

وتؤيد أمريكا جماعة متمردة كردية هي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، منذ سنوات، في الحملة المناهضة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن تركيا ترى أن قسد تمثل تهديداً، وحذرت مراراً من أنها يمكن أن تشن عمليات عسكرية واسعة ضدها.

(أ ب)

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  1. يقول صلاح صلاح:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 2:25 م

    لا نريد وصاية من أحد على سورية أيا كان ، سورية قوية باهلها وشبابها .

    صلاح صلاح

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  2. يقول Dr arabi:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 3:09 م

    فلتتنحى تركيا ومعها امريكا جانبا،وتترك للشعب السوري تقرير مصيره،

    رد
  3. يقول منصف شاكر:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 3:14 م

    ليبيا تقاسموها
    وتركيا وصيه عليها
    بتنصيب من تشاء تحت مسمى انتخابات
    وسوريا الان في الطريق إلى مصير ليبيا ان لم يتدارك أهل سوريا ويحذرو
    المكر التركي
    الأتراك اخوه مسلمون لكن الحكومه تحت مظلة الناتو
    ومادخل اليهودي الأمريكي بسوريا؟

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  4. يقول زهرة:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 3:50 م

    يا مجرمين كل و اطماعه في سوريا اخرجوا منها

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  5. يقول غريب:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 5:21 م

    دباب الدكتاتوري ات القومجية العسكرية بدأ يفقد صوابه شكرا أوروقان على فضحهم

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  6. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 7:12 م

    أنتم تنفيذون المخطط الاستعماري الصهيوني الإجرامي..
    إنتقال سلمي جميل ولكن ليس ىباحتلال صهيونية أمريكي وتركي خبيث
    وتدمير القوه العسكريه لهذا الوطن
    فرحه ممزوجة مع الدمع المؤلم
    فقط للتذكير الكيان الصهيوني استطاع في خلال 3ساعات تدمير السلاح العسكري الذي تم بناءه في خلال ال 50عام السابقه
    فهو من دم الشعب السوري الشريف الحريص علي كرامه الانسان والوطن معا..
    ومن هذا المنطلق نناشد القياده الجديده أن تقوم بواجبها بحماية الوطن والمواطن معا
    … لأن الرقي العسكرية ةيؤدي إلي ىتوفير الأمن والإستقرار وحياه سعيده للشعب.. بدون أدني شك

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  7. يقول منى دويري:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 10:36 م

    ملة الكفر واحدة الله يحمي سوريا منكم ومن اطماعكم

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  8. يقول Abd:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 11:48 ص

    { ولا تشكل أي نوع من التهديد لأي من جيران سوريا”. } 🤔 أظنكم فهمتم أمن من يريدون ،

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