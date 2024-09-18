بلينكن ينفي معرفة الولايات المتحدة أو تورطها في تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

القاهرة: نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء تقارير أفادت أن الولايات المتحدة ضالعة أو على علم مسبق بعملية تفجير المئات من أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله في لبنان أوقعت 12 شهيدا.

واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف خلف هذا الهجوم غير المسبوق الذي أوقع الثلاثاء كذلك 2800 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن بلينكن الأربعاء أن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة هو أفضل وسيلة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة “نعلم جميعا أن وقف إطلاق النار هو أفضل فرصة للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ومعالجة المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي”.

وزير الخارجية: مصر لن تقبل أي تعديلات على قواعد أمن الحدود مع غزة قبل 7 أكتوبر

من جهته قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الموضوعة قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول بشأن الأمن على حدودها مع غزة وعلى تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

بلينكن: إحراز تقدم في السودان مهدد بسبب هجوم جديد للدعم السريع في الفاشر

وبشأن السودان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إحراز تقدم في أزمة السودان مهدد بسبب هجوم جديد لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الفاشر في جنوب غرب البلاد.

(وكالات)