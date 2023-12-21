بلينكن يؤكد التزام بلاده بقيام “دولة فلسطينية مستقلة”

أنقرة: جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على التزام بلاده بقيام “دولة فلسطينية مستقلة”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظرائه البريطاني ديفيد كاميرون، والفرنسية كاثرين كولونا، والألمانية أنالينا بيربوك، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس.

وأشار بلينكن خلال الاتصال إلى “أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ومنع المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة”.

وأكد على التزام الولايات المتحدة بقيام “دولة فلسطينية مستقلة”.

كما أدان بلينكن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ودعا إلى التعاون في مجال الأمن البحري.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، “تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحث الوزراء أيضا خلال الاتصال مسألة المساعدات لأوكرانيا.

(الأناضول)