بايدن يؤكد دعمه “الثابت” لإسرائيل في مواجهة إيران

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا الأربعاء دعمه “الثابت” لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران “تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل”.

وأضاف “كما أخبرت رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت”.

وتابع الرئيس الأمريكي “أكرر: ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل”.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن إسرائيل سوف “تنال العقاب” بعد الهجوم الدامي الذي نسب إليها في الأول من نيسان/أبريل في سوريا.

ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى مقتل 16 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. ونعى الحرس الثوري الإيراني سبعة من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.

وتوعدت إيران بالرد على هذه الضربة التي أدت إلى تفاقم التوترات الإقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران.

وأضافت أن بلينكن وجالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

(وكالات)