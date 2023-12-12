سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن يبحث مع غانتس عودة الرهائن ورفع مستويات المساعدات وتجنب اتساع الصراع

12 - ديسمبر - 2023

بيني غانتس وأنتوني بلينكن خلال لقاء سابق

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واشنطن: تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الاثنين هاتفيا مع الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، وناقش المتحدثان الجهود القائمة لتسهيل العودة الآمنة لمن تبقى من الأسرى ورفع مستويات المساعدات الإنسانية وتجنب اتساع رقعة الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن شدد على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية للتخفيف من تصاعد التوترات في الضفة الغربية، كما أكد على ضرورة اتخاذ إسرائيل كافة التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأكد بلينكن على أن بلاده تبقى ملتزمة بالدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 7:03 م

    ههه على عصابة البيت الأبيض الأمريكي وعصابة الشرذمة التي تقتل الفلسطينيين وتفجر منازلهم العار والدمار والبوار بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒

    رد

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